حسام حبيب يحتفل بعيد ميلاد شيرين عبد الوهاب: كل سنة وأنت أغلى من حياتي

احتفل الفنان حسام حبيب، بعيد ميلاد زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، بنشر صورة لها من خلال حسابه على "انستجرام"، وعلق عليها: "كل سنه وانت اغلي من حياتي".





ويحرص حسام حبيب دائمًا على التواجد بجوار شيرين عبد الوهاب في أغلب الحفلات التي تحييها، وكان أخر ظهور لهما سويًا في احتفالات العيد الوطني بالسعودية، حيث قامت شيرين بتقبيل يده على المسرح في أثناء إحيائها الحفل.



