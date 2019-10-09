الخطيب يتصدر تويتر قبل خضوعه لحقن موضعي في الظهر.. ومغردون: ألف سلامة يا أسطورة

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الخطيب بعد خضوعه للحقن الموضعي في عصب الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة تحت إشراف الطبيب الألماني بيرتا لانفي تمهيدا لإجراء بعض العمليات الجراحية.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏يا كابتن محمود ألف سلامة عليك إنته مش بس أسطورة في الكورة أنت قدوة لينا بأخلاقك السامية وربنا يتم شفاك علي خير ⁦🙌 وترجع تنطأ غطاء الإزازة ‎#الخطيب





‏اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل ومرضي المسلمين..

سلامات يا بيبووو

‎#الخطيب









‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما .

مليون سلامة يا ‎#اسطورة

‎#الخطيب

‎#بيبو .





‏الكابتن ‎#الخطيب تعبان ومش هقدر يحضر اجتماع الكاف لحسم مشكلة مبارة ‎#الزمالك فى افريقيا..ياترى كابتن خطيب هيخف ويبقى زى الرهوان ويحضر حفل الاهلى لفوزه بالدورى بعد بكرة يوم الخميس !!





‏اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمٌ

شفاك الله ياغالي