اخبار الرياضة.. رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور.. سبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالكِ

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، الأربعاء الموافق 9-10-2019 ومن أبرزها:









وجه تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، رسالة خاصة الي محمود الخطيب، رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، وذلك بسبب مرضه الأخيرة.









علق أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على رسالة تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الي محمود الخطيب بسبب مرض الأخيرة.









وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة خاصة الى وزير الداخلية، وذلك بسبب مباراة فريق الكرة الاول امام منافسه جينيراسيون فوت السنغالي.





كشف خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقية وراء طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراته أمام النادي الأهلي وذلك بعد قرار إعادة مباراتهم أمام نادي جينيراسيون فوت.





كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن عودة المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، إلى القاهرة، عقب انتهاء رحلته إلى دبي.









كشف عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن موقفه من بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، لأي ناد مصري هذا الموسم.



