Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة.. رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور.. سبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالكِ

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:28 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
اخبار الرياضة.. رسالة
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، الأربعاء الموافق 9-10-2019 ومن أبرزها:


وجه تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، رسالة خاصة الي محمود الخطيب، رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، وذلك بسبب مرضه الأخيرة.


علق أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على رسالة تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الي محمود الخطيب بسبب مرض الأخيرة.


وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة خاصة الى وزير الداخلية، وذلك بسبب مباراة فريق الكرة الاول امام منافسه جينيراسيون فوت السنغالي.

كشف خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقية وراء طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراته أمام النادي الأهلي وذلك بعد قرار إعادة مباراتهم أمام نادي جينيراسيون فوت.

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن عودة المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، إلى القاهرة، عقب انتهاء رحلته إلى دبي.


كشف عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن موقفه من بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، لأي ناد مصري هذا الموسم.

يعقد ، اليوم الأربعاء ، وزير الشباب والرياضة ، جلسة طارئة وعاجلة مع الرباع محمد إيهاب بطل مصر والعالم في رفع الاثقال لمحاولة ايجاد حل للكارثة الرياضية التي حلت على اللعبة ، بحرمان مصر من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ، لثبوت تناول بعض اللاعبين منشطات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. اتجاه للاطاحة بـ لاسارتي.. وتركى يهنئ بيراميدز.. وخناقة عمرو السولية

اخبار الرياضة.. صدمة لـ أزارو مع الاهلي.. مفاجأة فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر.. الشياطين الحمر سادس العالم

أخلاق فرسان .. شوبير يشيد بـ موقف تركي آل شيخ مع الخطيب

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

ترشيحاتنا

7 سنوات و2 مليون جنيه غرامة.. عقوبات الاعتداء على المنازل

صيام الأيام القمرية من كل شهر عربي وتأثيرها على وزن الجسم

خلي بالك.. النوم بهذا الشكل يضر بحياتك الجنسية

حسام البدري يكشف عن سبب استبعاد الشناوي ورمضان صبحي من منتخب مصر

مصمم دودج يطالب العملاء بنزع قطعة واحدة من سياراتهم

عبدالمنعم شطة: انسحاب جينيراسيون في الإعادة أمام الزمالك يتوقف على قرار.. فيديو

Advertisements

شاهد.. رسالة جديدة من تركى آل الشيخ لـ محمود الخطيب

رسالة خاصة من مرتضى منصور إلى وزير الداخلية.. تعرف عليها

بعد قرار كاف بشأن الزمالك.. موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

اخبار الرياضة.. رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور.. سبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالكِ

تعليق مؤثر من أحمد شوبير على رسالة تركي آل الشيخ للخطيب

السبب الحقيقي.. خالد الغندور: نرغب في تأجيل مباراة الزمالك والأهلي

حسام البدري يكشف عن سبب استبعاد الشناوي ورمضان صبحي من منتخب مصر

مع أمح الدولي.. محمود كهربا بالأحمر في مطار القاهرة.. شاهد

محمد صلاح يصل القاهرة اليوم رغم استبعاده من منتخب مصر.. تفاصيل

بعد عدم تحقق أمنيته.. تعليق خالد الغندور على قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

عبدالمنعم شطة: انسحاب جينيراسيون في الإعادة أمام الزمالك يتوقف على قرار.. فيديو

اتحاد ظالم.. مرتضى منصور يهاجم الـ كاف بسبب إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة نسرين إمام برفقة دينا الشربيني من عيد ميلاد عمرو دياب

بـ فستان الأحمر ومجوهرات.. ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان مالمو

الممنوع مرغوب.. ساندي بـ إطلالة جريئة