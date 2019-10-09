بسبب إهانته للحكام.. إيقاف مدرب روما مباراتين

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، إيقاف مدرب روما، البرتغالي باولو فونسيكا، لمباراتين، وذلك بعد إهانته لأحد الحكام.



ووقعت الحادثة بعد نهاية مباراة روما أمام كالياري والتي انتهت بالتعادل 1-1، إذ ألغى الحكم هدف الفوز لروما الذي سجله اللاعب الكرواتي نيكولا كالينتش بداعي دفع أحد لاعبي الفريق المنافس.



وجاء رد فعل فونسيكا ولاعبيه بشكل غاضب، إذ صرخوا في وجه الحكم ديفيد ماسا بعد إطلاقه لصافرة نهاية المباراة.



كما قررت الرابطة تغريم روما مبلغ 15 ألف يورو، وذلك بسبب تواجد أحد أعضاء فريق التجهيز البدني للفريق على مقاعد البدلاء، إذ لم يكن مؤهلًا لذلك، حيث صفق بسخرية في وجه ماسا وهو ما تم وصفه بالموقف العدواني.



وفي الوقت ذاته، قررت الرابطة تغريم أتالانتا مبلغ 10 آلاف يورو بعد الإهانات العنصرية التي استهدفت جماهيره بها هنريك دالبرت لاعب فيورنتينا.



وتم إيقاف ريكاردو سابونارا لاعب وسط جنوى مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف يورو بعد طرده من على مقاعد بدلاء فريقه بسبب إهانته لحكام مباراة فريقه أمام ميلان.



واختتمت الرابطة بيانها بتغريم يوفنتوس مبلغ 10 آلاف يورو بسبب قيام جماهيره بتوجيه أشعة "الليزر" إلى المسؤولين واللاعبين خلال مباراة إنتر ميلان الأحد الماضي.