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فن

درة تخطف الأنظار في ختام مهرجان مالمو.. صور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
درة
درة
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آية عاطف
حضرت النجمة درة مساء أمس، الثلاثاء، حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للفيلم العربي المقام بالسويد، والذي اختار فيلمها الجديد "يوم وليلة" ليكون فيلم ختام الدورة التي شهدت مشاركات سينمائية عربية وأوروبية واسعة.

خلال الحفل، ألقت درة كلمة عبرت فيها عن سعادتها بعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان بحجم مالمو والذي تشارك فيه للمرة الثالثة، مؤكدة اعتزازها بعرض الفيلم أمام حضور متذوق للسينما يمثل جاليات عربية وجنسيات أوروبية مختلفة، مؤكدة أنها تظهر بشكل جديد وشخصية لم تقدمها من قبل في "يوم وليلة".

وجهت درة الشكر كذلك للحضور ولإدارة المهرجان بالنيابة عن صناع الفيلم الذي يشارك في بطولته النجوم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي، وهو تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم.

تألقت درة بإطلالة من تصميم مصممة الأزياء المصرية شيرين حسين، وغادرت السويد بعد وصولها بساعات لاستكمال تصوير أحدث بطولاتها التليفزيونية مسلسل" بلا دليل".
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