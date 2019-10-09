أزمة وعدت .. القصة الكاملة لخلاف نبيل الحلفاوي ومرتضى منصور

أعلن الفنان نبيل الحلفاوي عن انتهاء خلافه مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، من خلال مداخلة هاتفية على أحد القنوات الفضائية قائلا: "المشكلة انتهت تماما الليلة الماضية بعد اعتذار في نفس البرنامج".





لم تستغرق أكثر من يوم واحد غمرني فيه وحتى الآن فيض محبة ومشاعر صادقة من إخوة أعزاء في أسرتي الفنية بما فيها النقابة، وأيضا من الأصدقاء الأعزاء على السوشيال ميديا.. جزيل الشكر والامتنان لكم جميعا ".





أما عن قصة الخلاف، بدأت عندما علق نبيل الحلفاوي على أداء نادي الزمالك في مباراته الأخيرة امام فريق مصر التي فقد خلالها نقطتين بالتعادل، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





ثم هاجم رئيس نادي الزمالك نبيل الحلفاوي واصفا إياه بالكومبارس، ردا على تعليق الأخير على تعادل الفريق الأبيض في مباراة مصر.





وانتفض الوسط الفني ضد مرتضى منصور دافعا عن نبيل الحلفاوي ، مطالبين نقابة المهن التمثيلية بالتدخل للدفاع عن الفنان القدير.





ومن أبرز التعليقات المدافعة عن نبيل الحلفاوي :" أستاذنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الاحترام والأخلاق والأدب والموهبة والسيرة الطيبة والثقافة والبساطة والتواضع والفن الأصيل الهادف حقك علينا معلش الإعلام مابقاش إعلام بقي عيان لا رقيب ولا حسيب والنقابة عمله ودن من طين وودن من عجين احنا اسفين لحضرتك يا استاذنا الكبير كبير مهما حصل".



