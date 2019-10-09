Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أزمة وعدت .. القصة الكاملة لخلاف نبيل الحلفاوي ومرتضى منصور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
نبيل الحلفاوي ومرتضى
نبيل الحلفاوي ومرتضى منصور
Advertisements
شروق ابراهيم
أعلن الفنان نبيل الحلفاوي عن انتهاء خلافه مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، من خلال مداخلة هاتفية على أحد القنوات الفضائية قائلا: "المشكلة انتهت تماما الليلة الماضية بعد اعتذار في نفس البرنامج".

لم تستغرق أكثر من يوم واحد غمرني فيه وحتى الآن فيض محبة ومشاعر صادقة من إخوة أعزاء في أسرتي الفنية بما فيها النقابة، وأيضا من الأصدقاء الأعزاء على السوشيال ميديا.. جزيل الشكر والامتنان لكم جميعا ".

أما عن قصة الخلاف، بدأت عندما علق نبيل الحلفاوي على أداء نادي الزمالك في مباراته الأخيرة امام فريق مصر التي فقد خلالها نقطتين بالتعادل، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

ثم هاجم رئيس نادي الزمالك نبيل الحلفاوي واصفا إياه بالكومبارس، ردا على تعليق الأخير على تعادل الفريق الأبيض في مباراة مصر. 

وانتفض الوسط الفني ضد مرتضى منصور دافعا عن نبيل الحلفاوي ، مطالبين نقابة المهن التمثيلية بالتدخل للدفاع عن الفنان القدير.

ومن أبرز التعليقات المدافعة عن نبيل الحلفاوي :" أستاذنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الاحترام والأخلاق والأدب والموهبة والسيرة الطيبة والثقافة والبساطة والتواضع والفن الأصيل الهادف حقك علينا معلش الإعلام مابقاش إعلام بقي عيان لا رقيب ولا حسيب والنقابة عمله ودن من طين وودن من عجين احنا اسفين لحضرتك يا استاذنا الكبير كبير مهما حصل".

والتزم اشرف زكي نقيب الممثلين الصمت لانه كان في موقف محرج حيث يشغل منصب امين صندوق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بجانب رئاسته لنقابة المهن التمثيلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مؤتمر مرتضى منصور .. نبيل الحلفاوي: حقك تنافس نادي فاز بـ 41 دوري من أصل 60

نبيل الحلفاوى يكشف حقيقة القرابة مع عبد الرحمن أبو زهرة

بعد هجوم مرتضى منصور.. حملة تضامن مع نبيل الحلفاوي على مواقع التواصل

أشرف زكي في ورطة بسبب هجوم مرتضى منصور على نبيل الحلفاوي.. تفاصيل

بعد هجوم رئيس الزمالك عليه: نبيل الحلفاوي يعلن انتهاء الأزمة بالاعتذار له .. شاهد

ترشيحاتنا

هدد بالانسحاب من الدوري.. مرتضى منصور يتمسك بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك

بعد عدم تحقق أمنيته.. تعليق خالد الغندور على قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

حكم الصلاة على الكرسي بعذر وبدون

شاهد.. رسالة جديدة من تركى آل الشيخ لـ محمود الخطيب

ملك السويد يحرم خمسة من أحفاده السبعة من ألقابهم الملكية

دعاء الرزق الحلال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان سورايه ذهبي.. ليلي إسكندر تتألق فى أحدث جلسة تصوير

درة تخطف الأنظار في ختام مهرجان مالمو.. صور

بإطلالة ملائكية.. درة تتألق عبر إنستجرام