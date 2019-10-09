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منوعات

تغنيك عن SIM Card.. ميزة مذهلة تضيفها مايكروسوفت لـ Windows 10

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:08 ص
شيماء عبد المنعم
تعمل شركة عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت "Microsoft" الأمريكية، على إضافة المزيد من الميزات المحدثة والمحسنة، لأحدث أنظمة التشغيل المملوكة لها ويندوز 10 "Windows 10"، حيث أطلقت مؤخرا تحديثًا كبيرًا يعرف باسم Windows 10 October 2018، ويجلب هذا التحديث العديد من المزايا للمستخدمين التى تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعى.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget" المتخصص في مجال التقنية، أضافت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا، يجلب لمستخدمي نظام التشغيل ويندز 10، ميزة مبهرة تغنيهم عن استخدام الهواتف المحمولة، حيث توفرالشركة دعم الاتصال الهاتفي بنظام Windows 10 في هذا التحديث.

وقد أصدرت الشركة معاينة لميزة نظام التشغيل "Microsoft Windows 10"، لمختبري برنامج Insider الذين يضيفون القدرة على تلقي وبدء المكالمات من جهاز الكمبيوتر، وستحتاج إلى هاتف يعمل على الأقل بنظام Android 7.0 Nougat أو إصدارًا أحدث (ولا يشترط أن يكون من Samsung).

ويعمل تطبيق "Your Phone Android" من خلال الكمبيوتر الشخصي باستخدام تقنية الـ Bluetooth، ويمكنك بدء مكالمة من خلال جهات الاتصال الخاصة بك أو من خلال لوحة المفاتيح الموجودة في التطبيق، ولكن إذا كنت تفضل عدم قبول مكالمة واردة فيمكنك الرد بنص أو إرسال رسالة مباشرة إلى المتصل عبر البريد الصوتي.

وقد حذرت مايكروسوفت من أن الإصدارات القديمة من بعض برامج الألعاب المضادة للغش، يمكن أن تؤدي إلى تعطل هذه الميزة، على سبيل المثال لا تحاول استخدام أدوات تابعة لجهات أخرى (أو إعداد من Apple) لتزييف المكالمات الهاتفية، إذا كنت تعتمد تمامًا على جهاز كمبيوتر موثوق.

يذكر أن التحديث الأخير الذى أضافته شركة مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 10، من بينها معرفة أى التطبيقات أكثر استهلاكًا لبطارية جهاز الكمبيوتر، حيث تظهر ميزة جديدة فى Task Manger استهلاك البرامج المختلفة للطاقة، وخاصية جديدة تعرف بـ Storage Sense، تتيح للمستخدمين معرفة متى تمتلئ المساحة التخزينية ليقوموا بمسح الملفات التى لا يستخدمها لفترة طويلة مع توفير نسخة أخرى منها على خدمة OneDrive.
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