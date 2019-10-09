Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد فضيحة التحرش..غدا إعلان الفائزين بنوبل الأدب لعامي 2018 و2019

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
نوبل
نوبل
Advertisements
أماني إبراهيم
سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في مجال الأدب، غدا الخميس، ولكن الغريب أنه سيتم الإعلان لأول مرة عن أسماء الفائزين بالجائزة لعامين وهما عام 2018 و2019، وذلك بعد فضيحة التحرش التي أجبرت المؤسسة العام الماضي على تعليق الجائزة في مجال الأدب.

تم الكشف عن فضيحة التحرش من خلال حملة #MeToo، العام الماضي، وقال أستاذ علوم أدبية أن ما تم تفكيكه في أواخر عام 2017 وعام 2018 بسبب اعتداءات جنسية اتهم بها جان كلود أرنو، زوج عضو سابق في الأكاديمية وشخصية مرموقة في المجلس الثقافي في السويد، سيتم إصلاحه هذا العام.

وكان قد أدين أرنو العام الماضي بجريمتي اغتصاب يرجعان إلى عام 2011، وهذه الاتهامات أدت إلى استقالة بعض من أعضاء اللجنة الأكاديمية، وإسقاط السكرتيرة الدائمة حينها سارة دانيوس، وعدم وجود جائزة نوبل للآداب العام الماضي لأول مرة منذ عام 1943 في ذروة الحرب العالمية الثانية.

وللتغلب على حدوث أي خلل هذا العام جمعت الأكاديمية خمسة أعضاء خارجيين للمساعدة في الفصل في جائزتي الأدب هذا العام، وفي الوقت نفسه، أطاحت بكل شخص متورط في الفضيحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الفضيحة الجنسية.. جائزة نوبل للأدب على صفيح ساخن لإعلان الفائزين لعامي 2019 و2018

ترشيحاتنا

بفستان سورايه ذهبي.. ليلي إسكندر تتألق فى أحدث جلسة تصوير

التشهد الاوسط .. سنة أم فرض وحكم تركه سهوا وهل تجوز قراءته كاملا في الصلاة

دعاء طلب الرزق .. أفضل الأدعية لجلب المال وللزواج وللأولاد

بعد عدم تحقق أمنيته.. تعليق خالد الغندور على قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

شاهد.. رسالة جديدة من تركى آل الشيخ لـ محمود الخطيب

بعد قرار كاف بشأن الزمالك.. موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحلق شعر زوجته بالقوة.. لن تصدق السبب!

70 سنة تعمير.. رحيل عم حمزة أشهر بنائي سيوة.. تولي ترميم قلعة شالي الأثرية

بفستان سورايه ذهبي.. ليلي إسكندر تتألق فى أحدث جلسة تصوير