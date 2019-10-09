بعد فضيحة التحرش..غدا إعلان الفائزين بنوبل الأدب لعامي 2018 و2019

سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في مجال الأدب، غدا الخميس، ولكن الغريب أنه سيتم الإعلان لأول مرة عن أسماء الفائزين بالجائزة لعامين وهما عام 2018 و2019، وذلك بعد فضيحة التحرش التي أجبرت المؤسسة العام الماضي على تعليق الجائزة في مجال الأدب.



تم الكشف عن فضيحة التحرش من خلال حملة #MeToo، العام الماضي، وقال أستاذ علوم أدبية أن ما تم تفكيكه في أواخر عام 2017 وعام 2018 بسبب اعتداءات جنسية اتهم بها جان كلود أرنو، زوج عضو سابق في الأكاديمية وشخصية مرموقة في المجلس الثقافي في السويد، سيتم إصلاحه هذا العام.



وكان قد أدين أرنو العام الماضي بجريمتي اغتصاب يرجعان إلى عام 2011، وهذه الاتهامات أدت إلى استقالة بعض من أعضاء اللجنة الأكاديمية، وإسقاط السكرتيرة الدائمة حينها سارة دانيوس، وعدم وجود جائزة نوبل للآداب العام الماضي لأول مرة منذ عام 1943 في ذروة الحرب العالمية الثانية.



وللتغلب على حدوث أي خلل هذا العام جمعت الأكاديمية خمسة أعضاء خارجيين للمساعدة في الفصل في جائزتي الأدب هذا العام، وفي الوقت نفسه، أطاحت بكل شخص متورط في الفضيحة.