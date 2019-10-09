ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة الدراجات النارية

نجحت الاجهزة الامنية بالقاهرة في القاء القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.





أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين (مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب عدد من تلك الجرائم.





عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة العجوزة.





وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب 5 جرائم سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها لدى عميلهما سيئ النية - حداد مقيم بالوراق الجيزة - سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية سرقة متجر) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية الخاصة بهم وإتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.