موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون



القنوات الناقلة لـ دوري أبطال إفريقيا



وتصنيف الفرق المتأهلة جاء كالاتي :



ينتظر عشاق الساحرة المستديرة،، والتى تقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك عقب تصنيف الفرق المؤهلة إلى جانب الاستقرار على وضعفي تصنيف واحد "الثاني".يأتي حلفي، بعد أن أصدرت لجنة المسابقات بالكاف قرار بإعادة مباراة إياب دور الـ32 التي لم تقام بسبب خلاف الفريقين على ملعب المباراة، لذا يمكنكم التعرف علىيمكنكم متابعة، في الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، للتعرف على مواجهات الفرق فيومن المقرر ان تقاميوم 24 أكتوبر الجاري ، والفائز يوضع في ترتيب القرعة التي ستسحب اليوم ، ويجدر الاشارة الى ان الفريق السنغالي فاز في الذهاب 2-1.وحصلتالمفتوحة على حقوق إذاعة أحداث القرعة بشكل حصرى بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي.والفرق المتأهلة لدور المجموعات هي: بترو اتليتيكو ، صنداونز ، الترجي ، بلاتينوم ، زيسكو ، الأهلي ، الرجاء ، اتحاد العاصمة ، مازيمبي ، فيتا كلوب ، النجم الساحلي ، بريميرو اوجستو ، شبيبة القبائل ، الهلال ، الوداد.لتصنيف الأول : الأهلي - الترجي - الوداد - مازيمبيالثاني : الرجاء - النجم -صنداونز - "الزمالك أو جينيراسيون"الثالث : اتحاد العاصمة - زيسكو - فيتا - الهلالالرابع : شبيبة القبائل - بلاتينوم - بريميرو اوجستو - بترو أتليتيكو