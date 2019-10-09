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رياضة

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:27 م
موعد قرعة دورى ابطال
موعد قرعة دورى ابطال افريقيا
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ريهام بكير
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، والتى تقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك عقب تصنيف الفرق المؤهلة إلى جانب الاستقرار على وضع الزمالك وجينيراسيون السنغالي في تصنيف واحد "الثاني".

يأتي حل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن أصدرت لجنة المسابقات بالكاف قرار بإعادة مباراة إياب دور الـ32 التي لم تقام بسبب خلاف الفريقين على ملعب المباراة، لذا يمكنكم التعرف على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
يمكنكم متابعة قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، في الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، للتعرف على مواجهات الفرق في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون
ومن المقرر ان تقام مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 24 أكتوبر الجاري ، والفائز يوضع في ترتيب القرعة التي ستسحب اليوم ، ويجدر الاشارة الى ان الفريق السنغالي فاز في الذهاب 2-1.

القنوات الناقلة لـ دوري أبطال إفريقيا
وحصلت قناة bein sports المفتوحة على حقوق إذاعة أحداث القرعة بشكل حصرى بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي.

والفرق المتأهلة لدور المجموعات هي: بترو اتليتيكو ، صنداونز ، الترجي ، بلاتينوم ، زيسكو ، الأهلي ، الرجاء ، اتحاد العاصمة ، مازيمبي ، فيتا كلوب ، النجم الساحلي ، بريميرو اوجستو ، شبيبة القبائل ، الهلال ، الوداد.

وتصنيف الفرق المتأهلة جاء كالاتي :
لتصنيف الأول : الأهلي - الترجي - الوداد - مازيمبي
الثاني : الرجاء - النجم -صنداونز - "الزمالك أو جينيراسيون"
الثالث : اتحاد العاصمة - زيسكو - فيتا - الهلال
الرابع : شبيبة القبائل - بلاتينوم - بريميرو اوجستو - بترو أتليتيكو
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