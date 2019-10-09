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رياضة

بعد قرار كاف بشأن الزمالك.. موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:21 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تقام ، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ،في السادسة مساء اليوم الأربعاء ، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، بعد ان تم تصنيف الفرق المؤهلة إلى جانب الاستقرار على وضع الزمالك وجينيراسيون السنغالي في تصنيف واحد "الثاني" ، بعد أن أصدرت لجنة المسابقات بالكاف قرار بإعادة مباراة إياب دور الـ32 التي لم تقام بسبب خلاف الفريقين على ملعب المباراة.

ومن المقرر ان تقام مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 24 أكتوبر الجاري ، والفائز يوضع في ترتيب القرعة التي ستسحب اليوم ، ويجدر الاشارة الى ان الفريق السنغالي فاز في الذهاب 2-1.

وحصلت قناة bein sports المفتوحة على حقوق إذاعة أحداث القرعة بشكل حصرى بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي.

والفرق المتأهلة لدور المجموعات هي ، بترو اتليتيكو ، صنداونز ، الترجي ، بلاتينوم ، زيسكو ، الأهلي ، الرجاء ، اتحاد العاصمة ، مازيمبي ، فيتا كلوب ، النجم الساحلي ، بريميرو اوجستو ، شبيبة القبائل ، الهلال ، الوداد.

وتصنيف الفرق المتأهلة جاء كالاتي
لتصنيف الأول : الأهلي - الترجي - الوداد - مازيمبي
الثاني : الرجاء - النجم -صنداونز - "الزمالك أو جينيراسيون"
الثالث : اتحاد العاصمة - زيسكو - فيتا - الهلال
الرابع : شبيبة القبائل - بلاتينوم - بريميرو اوجستو - بترو أتليتيكو
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