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تعليم

استجابة فورية.. جامعة أسوان تستقبل طلاب حلايب وشلاتين في المدن الجامعية اليوم

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:59 م
جامعة اسوان
جامعة اسوان
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إبراهيم جادالله
وافقت جامعة أسوان على استقبال طلاب حلايب وشلاتين بالمدن الجامعية اليوم، فى استجابة فورية لما نشره "صدى البلد" تحت عنوان طلاب حلايب وشلاتين يستغيثون "بعد أن كان مقرراً قبول جزء منهم فقط يوم 20 أكتوبر الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين أولياء الأمور ومعاناة شديدة للطلاب وأهلهم الذين لجأوا إلى تأجير سكن خاص مما كان سببًا في أعباء مالية إضافية عليهم".

وعلم "صدى البلد" أن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسوان أعطيا تعليمات بسرعة قبول الطلاب بالمدن الجامعية إدارة الجامعة وتوفير السكن لهم دون النظر لأى أسباب تؤجل التسكين حتى 20 أكتوبر.

وكان عدد من طلاب الجنوب من أبناء حلايب وشلاتين أكدوا أنهم ذهبوا إلى الجامعة في الأول من أكتوبر لكنهم فوجئوا بعدم وجود إقامة بالمدن الجامعية ورفض إدارة المدينة الجامعية قبولهم معللة ذلك بأنه سيتم فتح باب القبول بعد يوم 20 أكتوبر بعد يوم 20 اكتوبر .

وأضاف الطلاب البالغ عددهم 39 طالباً أن إدارة المدن الجامعية أبلغتهم أنه سيتم قبول 25 طالبًا فقط من جملة الطلاب المقبولين وهو ما تسبب في حالة من الحزن والفزع ولجأنا إلى تأجير سكن خاص ما تسبب في أعباء مالية عليهم ليست فى استطاعتنا أو قدرات أهالينا.

وقال الطلاب إنه فى حالة عدم قبول أحد منهم فى المدينة الجامعية فسيقوم بسحب ملفه من الكلية لأن إمكانياته المادية لا تسمح بسكن خارجى. 

وفى اتصال هاتفى مع نائب حلايب وشلاتين ممدوح عمارة أكد أن الطلاب مشكلتهم منذ بداية العام الدراسى وحتى الآن لم يجدوا سكن وأنه قام بالاتصال بإدارة المدن الجامعية وردت عليه مسئولة هناك قالت له إن سبب عدم دخول الطلاب منتدى شباب أفريقيا وأن السكن سيكون جاهزًا بعد 20 أكتوبر. 

جدير بالذكر أن هناك عددًا كبيرًا من الجامعات المصرية تعفى أبناء حلايب وشلاتين من المصروفات الجامعية ومصاريف التسكين فى إطار توجهات الدولة لتنمية المنطقة الجنوبية ودعم سبل الارتقاء بمستوى التعليم بالمنطقة جنوب محافظة البحر الأحمر وفى إطار خطة التنمية الشاملة للجنوب.
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