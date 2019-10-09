يعزز من تواجد تنظيم داعش.. تعليق ناري لـ ألمانيا على الهجوم التركي في سوريا

أدان وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس بقوة الهجوم التركي على شمال سوريا، وذلك عقب بدء العمليات العسكرية التركية هناك.



وقال الوزير الألماني إن العملية التركية في سوريا ستؤدي إلى المزيد من الاضطراب في المنطقة وستعزز من تواجد تنظيم داعش الإرهابي.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء العملية العسكرية في الشمال السوري، لتدمير أماكن تواجد القوات الكردية في شمال سوريا.



وصرح أردوغان بأن الهدف من العملية العسكرية في شمال سوريا القضاء على {التهديد الإرهابي}.



وقالت سكاي نيوز إن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.



وبحسب الأنباء، فإن عمليات القصف التركي على مواقع شمال سوريا تستهدف قوات سوريا الديمقراطية، حيث قامت الطائرات الحربية التركية بشن ضربات جوية عليها.

