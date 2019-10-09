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رياضة

مدرب المنتخب الأوليمبي يسحب قرعة كأس الكونفيدرالية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:57 م
محمد شوقي
محمد شوقي
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يسري غازي
يسحب محمد شوقي نجم المنتخب الوطني السابق والمدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي قرعة كأس الكونفيدرالية فى أحد فنادق السادس من أكتوبر المقرر إجراؤها فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء.

ويشارك في إجراء مراسم القرعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فيما قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.

و تشارك فرق الترجى والنجم الساحلى من تونس وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة من الجزائري والرجاء والوداد البيضاوي من المغرب والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس من أنجولا ومازيمبى وفيتا كلوب من الكونغو فى دوري أبطال أفريقيا.
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