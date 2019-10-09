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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدا من إندونيسيا لبحث آفاق التعاون المشترك

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:16 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدا إندونيسيا لبحث آفاق التعاون ال
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محمد شحتة
استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، السفير الإندونيسي بالقاهرة، حلمي فوزي، وثلاثة رؤساء جامعات إندونيسية، بحضور الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور عثمان شهاب، المستشار الثقافي والتربوي بسفارة إندونيسيا.

وأكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء، حرص الجامعة واهتمامها بالطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة، وفي مقدمتهم طلاب إندونيسيا التي تحرص على التعاون مع جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن هذا التعاون تُوج بالموافقة على تدريس اللغة الإندونيسية بكلية اللغات والترجمة كلغة ثانية ليكون ذلك بداية لافتتاح قسم خاص بعد تزويده بالكوادر اللازمة للتدريس، وذلك عن طريق التعاون بين جامعة الأزهر والجامعات الإندونيسية.

في ذات السياق، أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على نجاح التجربة في تدريس اللغة الإندونيسية التي بدأت قبل 4 سنوات عن طريق بروتوكول تعاون مع المركز الثقافي الإندونيسي، لافتًا إلى حرص الجامعة على عقد بروتوكولات التعاون مع الجامعات الإندونيسية والتواصل الثقافي والمعرفي من خلال شباب الأزهر الشريف، كما أشار إلى استعداد الجامعة للتعاون في جميع المجالات الثقافية والعلمية، وتكنولوجيا التعليم والكمبيوتر.

من جانبه، أكد السفير الإندونيسي والوفد المرافق على عراقة جامعة الأزهر الشريف وترحيبه الدائم بطلاب إندونيسيا، مشيرًا إلى أن اللغة الإندونيسية تأتي في المرتبة العاشرة من حيث الاستخدام والثالثة انتشارًا عبر شبكة الإنترنت، كما أن عدد الناطقين بها يتجاوز 400 مليون، وهي لغة ثانية في أستراليا.

وفى ختام اللقاء قدم الوفد الاندونيسي خالص الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لقبولها تدريس اللغة الإندونيسية كلغة ثانية بالجامعة تمهيدًا لافتتاح قسم مستقل بعد توفير المقومات اللازمة.
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