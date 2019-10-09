Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستقبل وزراء صناعة روسيا والاتحاد الأوراسي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:22 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسى، ووزراء الصناعة والتجارة بالاتحاد الأوراسى، وهم تيجران كاتشاتريان، وزير الاقتصاد الأرمينى، واليكساندر سابوتين، الوزير المسئول عن التجارة باللجنة الاقتصادية لأوراسيا، وبافيل يوتيوبين وزير الصناعة الكازاخستاني، وإيميل اوسمونبيتوف، رئيس لجنة التجارة والصناعة بقيرغيزستان.

حضر الاجتماع وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى، وزير التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال اللقاء تم استعراض جوانب العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، حيث أكد رئيس الوزراء على الأهمية التى توليها مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للاتحاد، من أجل تعزيز علاقات التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء، وزيادة فرص الاستثمار.

من جانبه، أكد وزير التجارة الروسى ما توليه بلاده من اهتمام بتعزيز العلاقات مع مصر، ليس فقط فى شقها الثنائي، وإنما أيضًا فى إطار مسعى مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للاتحاد الأوراسي، وهو المسعى الذى يحظى بدعم روسيا والدول الأعضاء.

وفى هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق حول معظم النقاط التى تم التفاوض بشأنها بين مصر والاتحاد الأوراسي، ولم يتبق إلا بعض النقاط البسيطة التى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.
رئيس الوزراء يستقبل وزراء صناعة روسيا والاتحاد الأوراسي
رئيس الوزراء يستقبل وزراء صناعة روسيا والاتحاد الأوراسي
رئيس الوزراء يستقبل وزراء صناعة روسيا والاتحاد الأوراسي
رئيس الوزراء يستقبل وزراء صناعة روسيا والاتحاد الأوراسي
رئيس الوزراء يستقبل وزراء صناعة روسيا والاتحاد الأوراسي
Advertisements

ترشيحاتنا

أول ضربة أمريكية لـ تركيا بعد انطلاق عملية نبع السلام

سقوط 6 صواريخ على تركيا

أحمد موسى يكشف المسئول الرئيسي عن أزمة سد النهضة.. فيديو

أول تعليق من الأهلي علي مجموعة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا

صفقة قياسية في تاريخ الأهلي.. أزارو يقترب من الرحيل للدوري الصيني بمبلغ خرافي

شاهد.. مدمنة مخدرات نسيت طفلها داخل السيارة 17 ساعة.. فواجهت هذه الكوارث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة بسيطة.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بجلسة تصوير على البحر

أبو العينين: حق مصر في مياه نهر النيل أصيل والشعب لن يفرط فيه

15 درجة تخطف قلوب النساء.. موضة ألوان خريف و شتاء 2019.. صور