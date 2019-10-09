رئيس الوزراء يستقبل وزراء صناعة روسيا والاتحاد الأوراسي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسى، ووزراء الصناعة والتجارة بالاتحاد الأوراسى، وهم تيجران كاتشاتريان، وزير الاقتصاد الأرمينى، واليكساندر سابوتين، الوزير المسئول عن التجارة باللجنة الاقتصادية لأوراسيا، وبافيل يوتيوبين وزير الصناعة الكازاخستاني، وإيميل اوسمونبيتوف، رئيس لجنة التجارة والصناعة بقيرغيزستان.



حضر الاجتماع وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى، وزير التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.



وخلال اللقاء تم استعراض جوانب العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، حيث أكد رئيس الوزراء على الأهمية التى توليها مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للاتحاد، من أجل تعزيز علاقات التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء، وزيادة فرص الاستثمار.



من جانبه، أكد وزير التجارة الروسى ما توليه بلاده من اهتمام بتعزيز العلاقات مع مصر، ليس فقط فى شقها الثنائي، وإنما أيضًا فى إطار مسعى مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للاتحاد الأوراسي، وهو المسعى الذى يحظى بدعم روسيا والدول الأعضاء.



وفى هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق حول معظم النقاط التى تم التفاوض بشأنها بين مصر والاتحاد الأوراسي، ولم يتبق إلا بعض النقاط البسيطة التى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.