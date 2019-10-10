التعليم تخصص رابطا إلكترونيا لمتابعة غياب طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطًا إلكترونيا على موقعها الرسمي على الإنترنت ، لمتابعة غياب طلاب المرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.





ويمكن لمن يهمه الامر الدخول على هذا الرابط من خلال الضغط على :





وبمجرد الدخول على هذا الرابط ، يطلب الرابط إدخال الرقم القومي ، وتاريخ الميلاد ، ومحافظة الميلاد ، والنوع ، وذلك قبل الضغط على تسجيل الدخول.





وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس مع بدء العام الدراسي الحالي 2019 /2020 ، على الاهتمام بتسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة أولأ بأول لمرحلة التعليم الأساسى، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى فيتم التأكيد على الاستمرار فى نظام التسجيل الإلكتروني



