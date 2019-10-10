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تعليم

التعليم تخصص رابطا إلكترونيا لمتابعة غياب طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:41 ص
رابط إلكتروني لمتابعة
رابط إلكتروني لمتابعة غياب طلاب الثانوية العامة والدبلو
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ياســـمين بدوي
خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطًا إلكترونيا على موقعها الرسمي على الإنترنت ، لمتابعة غياب طلاب المرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

ويمكن لمن يهمه الامر الدخول على هذا الرابط من خلال الضغط على :

وبمجرد الدخول على هذا الرابط ، يطلب الرابط إدخال الرقم القومي ، وتاريخ الميلاد ، ومحافظة الميلاد ، والنوع ، وذلك قبل الضغط على تسجيل الدخول.

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس مع بدء العام الدراسي الحالي 2019 /2020 ، على الاهتمام بتسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة أولأ بأول لمرحلة التعليم الأساسى، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى فيتم التأكيد على الاستمرار فى نظام التسجيل الإلكتروني

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الإلتزام بما جاء بقانون التعليم بالمادة 25 ، بشأن شرط ألا يحضر الطالب الامتحان إلا إذا حضر 85 % من أيام الدراسة الفعل.
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