بفستان أسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة في بانكوك.. شاهد

نشرت الإعلامية ريا ابي راشد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وذلك من خلال تواجدها في العاصمة التايلاندية بانكوك لتغطية العرض الأخير من عرض فيلم Maleficent2 للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، وقد انبهر متابعوها بإطلالة ريا ابي راشد، وهو ما دفعهم للتعبير عن ذلك في تعليقاتهم.



وعلقت ريا ابي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Wearing @dolcegabbana from head to toe (& a very vintage belt that belonged to my mother!) for the European Premiere of @disneymaleficent! 😈 ⠀، والذي يعني انها " ترتدي من ماركة دولتشي اند جابانا من الرأس إلى أخمص القدمين، (وحزام عتيق للغاية ينتمي إلى والدتي) في العرض الأوروبي الأول من maleficent! 😈⠀".



وارتدت ريا ابي راشد فستانا اسود بأكمام طويلة، وقصيرا، وعليه جوارب طويلة باللون الأسود، بالإضافة إلى اختيارها حذاء لامعا من الجلد باللون الأسود، وذلك بتوقيع دولتشي اند جابانا، واختارت حزاما باللون الأسود وتوكة باللون الذهبي حول حضرها.



وتركت ريا ابي راشد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة مميزة للغاية وناعمة، بالإضافة إلى اختيار بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كاحمر شفاه.



فيما اختارت ريا ابي راشد بعض اللمسات البسيطة من الأكسسوارات لتكمل إطلالتها، حيث اختارت خاتما انيقا وبسيطا على يديها، مع حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..