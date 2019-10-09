وزير الإسكان: خطة لتوفير مصادر جديدة للمياه بتكلفة 160 مليار جنيه.. فيديو

قال وزير الإسكان، إن تكلفة معالجة المياه وخطة توفير مصادر جديدة للمياه وصلت إلى 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 52 محطة معالجة مياه الصرف الصحي بنهاية عام 2019.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أن الدولة تقوم بمجهودات ضخمة بتكلفة مالية كبيرة، مشيرا إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي من سكان القرى في 2014 كانت 11%، ووصلت في العام الحالي إلى 37%.





وأكد وزير الإسكان، أنه يجب على المواطن يكون لديه وعي بنقطة المياه، مشيرًا إلى أن المياه مورد "بيروح مابيرجعش"، مستدركا: "مصر عبارة عن واحة كبيرة وسط الصحراء"، ومصر تقع ضمن أكثر المناطق جفافا في العالم.



