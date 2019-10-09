شعر كيرلى .. شاهد إطلالة زوجة أحمد داود فى عيد ميلاد عمرو دياب

حرص الفنان أحمد داوود على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورا جديدة له برفقة زوجته علا رشدى وذلك خلال حضورهما حفل عيد ميلاد الفنان عمرو دياب.ظهرت علا رشدى فى الصور بإطلالة بسيطة دون تكلف كعادتها، مرتدية جمبسوت باللون البيج و لا يحمل التصميم أى نقوشات.ومن الناحية الجمالية أعتمدت زوجة أحمد داوود على تسريحة شعر كيرلى، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.