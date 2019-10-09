أنجلينا جولي تروج لفيلمها الجديد بـ فستان ساحر فى لندن .. شاهد

تألقت النجمة العالمية أنجلينا جولي اليوم بإطلالة جديدة ومميزة خلال جولتها الدعائية التي تجريها لفيلمها الجديد "Maleficent: Mistress Of Evil" في العرض الاول للفيلم في لندن.



وتألقت أنجلينا جولي في فستان جديد ساحر باللون الفضي وهو من دار أزياء رالف اند روسو ، وجاء الفستان بذيل طويل لامع ومطرز بالذهبي على الخصر .



واختارت انجلينا جولي مكياج ناعما اعتمد على رسمة العين بالأسود مع روج بالأحمر مما زادها جمالا وأنوثة .





وتدور أحداث الفيلم حول تعدى "مالفيسنت" على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.



وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.