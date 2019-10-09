عدلي القيعي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. ويشيد بـ فايلر.. تعرف على السبب

أشاد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي بموقف تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي السابق، بتوجيه كلمة لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وتمنياته له بالشفاء.



وكان تركي آل الشيخ نشر مقطعًا مرئيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمنى خلاله الشفاء لمحمود الخطيب رئيس النادي الذي يخضع لفحص طبي وقد يُجري عملية جراحية في ألمانيا.



وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال القيعي ردًا على تركي آل الشيخ: "من لا تمسه الكلمة الطيبة وتترك لديه أثرًا إيجابيًا، لكن ما زال البعض يريد أن يسود التوتر".



وأضاف القيعي :"لا يجب أن يقول أحدهم كلمة طيبة ثم ترد عليه بلوم أو اتهام، كل ما أطلبه أن تظل العلاقات الطيبة، ولا نريد أن نعيد الموسم المتوتر الماضي مجددًا".



وكان تركي آل الشيخ اعتذر عن رئاسة الأهلي الشرفية بعد خلافات مع مجلس إدارة الأهلي لتنشب سلسلة من التصريحات والاتهامات من آل الشيخ للإدارة الحمراء.



وعن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قال القيعي: "يشبه المخرج الشاطر الذي يهتم بكافة التفاصيل الخاصة بالممثلين لينجح في الحصول على أفضل أداء لديهم".



وأنهى القيعي: "فايلر مدرب شاب لم يحقق ما يتناسب مع قدراته حتى الآن، لكني متفائل بما يقدمه الفريق في الوقت الحالي".