ربنا يرحمه.. اسراء عبد الفتاح تنعى الراحل طلعت زكريا

نعت الفنانة اسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر، الفنان الراحل طلعت زكريا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





ونشرت اسراء عبد الفتاح، صورة للراحل طلعت زكريا، وعلقت "ربنا يرحمه يارب".





كان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية مساء الاثنين، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 58 عامًا.





شيع المئات جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، عقب أداء الصلاة علي جثمانه ظهر أمس الأربعاء، من مسجد العمرى بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية.



