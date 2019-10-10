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فن

ربنا يرحمه.. اسراء عبد الفتاح تنعى الراحل طلعت زكريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:27 ص
طلعت زكريا
طلعت زكريا
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محمد بدران
نعت الفنانة اسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر، الفنان الراحل طلعت زكريا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

ونشرت اسراء عبد الفتاح، صورة للراحل طلعت زكريا، وعلقت "ربنا يرحمه يارب".

كان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية مساء الاثنين، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 58 عامًا. 

شيع المئات جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، عقب أداء الصلاة علي جثمانه ظهر أمس الأربعاء، من مسجد العمرى بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية.

وحرص المئات من جمهور الفنان الراحل على أداء صلاة الجنازة عليه والمشاركة في وداعه لمثواه الأخير بمقابر العامود بمنطقة كرموز بالإسكندرية.
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ربنا يرحمه يارب

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ربنا يرحمه.. اسراء عبد الفتاح تنعى الراحل طلعت زكريا
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