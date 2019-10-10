انجى خطاب تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده .. شاهد

حرصت الفنانة انجي خطاب على توجيه التهنئة للفنان أمير كرارة احتفالا بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم الخميس".



ونشرت الفنانة انجى خطاب صورة لها مع الفنان أمير كرارة، من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلقت انجى خطاب على الصورة قائلة "كل سنة وانت طيب ياغالي "



ويحتفل أمير كرارة بعيد ميلاده غدًا الخميس الموافق 10 أكتوبر؛ ولد امير كرارة عام 1977 في القاهرة.