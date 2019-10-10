تركيا تجتاح شمال سوريا وترامب يصعد معركة العزل.. أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

وفد أمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة التطرف

إدانات عربية ودولية واسعة للاجتياح التركي لشمال سوريا

تعديل وزاري مرتقب في العراق

ترامب يصف مناقشات عزله في الكونجرس بالمهزلة



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم اتصالات دولية مكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابعت ردود الأفعال على الاجتياح التركي لشمال سوريا، كما اهتمت بتطورات المعركة القانونية لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكونجرس.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أمس وفدًا أمريكيًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، من ولاية جنوب كارولينا.



وشدد الوفد على تقدير الدور الذي تقوم به مصر في مكافحة التطرف، بينما أكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية - الأمريكية، وكذلك الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، معربًا عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به الكونجرس الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة، وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون.



وذكرت صحيفة "البيان" أن الرئيس السيسي بحث في اتصال هاتفي أمس مع الرئيس العراقي برهم صالح، مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، والعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الأمر الذي يمثل تطورا خطيرا يهدد الأمن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك على مسار العملية السياسية بها وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الاتحاد" بدء تركيا اجتياحًا بريًّا لشمال سوريا، سبقته بقصف عشوائي لعدد من البلدات الحدودية ومناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وهو ما تسبب بحركة نزوح واسعة وسقوط قتلى وإصابات بين المدنيين، فيما استبقت الإدارة الذاتية الكردية الغزو التركي بإعلان «النفير العام» في مناطق سيطرتها، داعية السكان للدفاع عن أرضهم.



ونددت دمشق أمس بنوايا أنقرة العدوانية، متعهدة بالتصدي لأي هجوم تركي. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، إن بلاده تدين بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية.



ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن رسالة وجهها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، أمس، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كاتبًا على حسابه على موقع «تويتر»: «عزيزي الرئيس ترامب، الرجاء العلم بأن شعب كردستان لطالما طالب بحقوقه العادلة.. وقوات البيشمركة هزمت داعش وتشكل جزءًا فعالًا من التحالف الدولي ضد الإرهاب». وشدد: «دماء الأكراد أكثر قيمة من المال والأسلحة».



وأفادت صحيفة "الوطن" بأن جامعة الدول العربية أدانت أمس العملية العسكرية التي تخطط تركيا لشنها في شمال شرقي سوريا، لأنها "ستفتح الباب أمام المزيد من التدهور في الموقف الأمني والإنساني". وأعرب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه وانزعاجه حيال الخطط المعلنة والاستعدادات الجارية من جانب تركيا للقيام بعملية عسكرية في العمق السوري.



وقالت صحيفة "الخليج" إن محكمة تونسية أفرجت أمس عن عن نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، فيما أكدت منظمة «أنا يقظ» أمس، أن حركة النهضة «الإخوانية» هي الحزب الوحيد الذي تجاوز سقف الإنفاق المالي في الحملة الانتخابية في دائرة «تونس 1» بنسبة قالت إنها تُقدر ب40%.



وبحسب موقع "24"، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس الأربعاء، إنه سيطلب من البرلمان اليوم الخميس الموافقة على تعديل وزاري. وأضاف عبد المهدي أنه سيقدم التشكيل الوزاري الجديد إلى البرلمان الأسبوع المقبل للموافقة عليه. وهذا الإجراء هو الأحدث ضمن محاولات تهدئة المحتجين الذين طالبوا على مدى أسبوع من الاحتجاجات الدامية برحيل الحكومة والنخبة السياسية التي يرونها فاسدة.



دوليًا، نقلت "الإمارات اليوم" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده جلسات الاستماع الحالية في الكونجرس، لإطلاق إجراءات لعزله، ووصفها بـ«المهزلة»، وذلك بعدما صعّدت إدارة ترامب المواجهة مع الديمقراطيين في الكونجرس، عبر منعها السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل ترامب.



وذكرت "البيان" أن العضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي كريس فان هولن، كشفا أمس الأربعاء عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا بشكلٍ صارم إذا لم تسحب قوّاتها من سوريا. ويفرض هذا الاقتراح على إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس رجب طيّب أردوغان ووزراء الخارجيّة والدّفاع والمال والتّجارة والطاقة.



وبحسب موقع "24"، نشر منفذ الهجوم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا، ومطعمًا تركيًا، في هاله جنوب شرق ألمانيا على الإنترنت "بيانًا" معاديًا لليهود. وقالت مديرة الموقع ريتا كاتز، في تغريدة على تويتر، إن "هذه الوثيقة أعدت على ما يبدو، قبل أسبوع في 1 أكتوبر" الجاري. وأضافت أن البيان يتضمن "صور أسلحة وذخائر مستخدمة" بينها "أسلحة يدوية الصنع"، ويتحدث عن "قتل أكبر عدد ممكن من المعادين للبيض، ويفضل أن يكونوا يهودًا".