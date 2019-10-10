طلب إحاطة بشأن نسب الإشعاع في واردات الأغذية واللحوم والحيوانات

وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل، إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى ووزير الكهرباء والطاقة، ورئيس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، ووزيرة البيئة الدكتورة استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، بشأن قيام هيئة الطاقة الذرية بمشروع الكشف الاشعاعى باصدار شهادات إفراج بشان الاشعاع عن واردات الأغذية واللحوم والحيوانات بالمخالفة للقانون 7 لسنه 2010 والذي جعل الجهة الرقابية الوحيدة هى هيئه الرقابة الإشعاعية والنووية والمصرح لها باصدار شهادات الافراج فقط دون غيرها.



وأضافت الدكتورة شيرين فراج أن تصريح الدكتور حافظ أحمد المتولى، المنسق العلمى للمشروع بهيئة الطاقة الذرية، في مؤتمر كما جاء على لسانه بانه "بعد الحادثة الإشعاعية في روسيا سيقوم بالإفراج عن القمح وأن زادت نسبة الاشعاع به حتى لا يترك الناس للجوع".



وأكدت فراج هو منطق معيب ومخالف للقانون، وعانت مصر من قبل في حادثه تشرنوبل من دخول أغذية تتعدى بها نسب الاشعاع، ما أدى الى انتشار أمراض السرطان.