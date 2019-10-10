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حوادث

قبل بيعها فى الأسواق.. ضبط 12 طن أسماك مملحة فاسدة بكفر الشيخ

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:18 م
اسماك فاسدة
اسماك فاسدة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 12 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بأحد المحال بكفر الشيخ.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ قيام أحد الأشخاص "صاحب محل أسماك مملحة - كائن بقرية الجزيرة الخضراء بدائرة مركز شرطة مطوبس، ومقيم بذات الناحية"، بتجميع كميات من الأسماك مجهولة المصدر وإعداداها "تمليحها" بداخل أحد المخازن الملحقة بالمحل الخاص به، استعدادًا لطرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والصحة، أسفرت عن ضبط كمية قدرها "12 طنا من الأسماك المملحة" غير صالحة ظاهريًا الاستهلاك الآدمى وفقًا لتقرير اللجنة الفنية المشتركة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بالغش الغذائى واستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها لحماية جمهور المستهلكين.
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