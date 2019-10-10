قاس ومؤلم وصعب تصديقه.. كندة علوش تنعى شوقى الماجري بكلمات مؤثرة

وجهت الفنانة كندة علوش رسالة إلى المخرج التونسي شوقي الماجري، الذى رحل عن عالمنا عمر يناهز الـ47 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.



ونشرت " كندة علوش صورة للمخرج شوقى الماجرى من خلال حسابها الشخصى انستجرام : " خبر قاسي ومؤلم وصعب تصديقه رحيل المبدع الصديق #شوقي_المجري مخرج كبير صاحب فكر ومشروع مختلف ترك علامات كبيرة ولسه كان قدامو كتيير ليقدمو بس قدر الله وماشاء فعل..".



وللمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سولاف فواخرجي عام 2008.