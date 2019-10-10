Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قاس ومؤلم وصعب تصديقه.. كندة علوش تنعى شوقى الماجري بكلمات مؤثرة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:49 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
وجهت الفنانة كندة علوش رسالة إلى المخرج التونسي شوقي الماجري، الذى رحل عن عالمنا عمر يناهز الـ47 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

ونشرت " كندة علوش صورة للمخرج شوقى الماجرى من خلال حسابها الشخصى انستجرام : " خبر قاسي ومؤلم وصعب تصديقه رحيل المبدع الصديق #شوقي_المجري مخرج كبير صاحب فكر ومشروع مختلف ترك علامات كبيرة ولسه كان قدامو كتيير ليقدمو بس قدر الله وماشاء فعل..".

وللمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سولاف فواخرجي عام 2008.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة شوقي الماجري مخرج مسلسل أسمهان عن عمر 47 عاما

تزوج صبا مبارك.. كل ما تريد معرفته عن المخرج الراحل شوقي الماجري

بعد رحيل شوقي الماجري.. ما علاقته بنحافة الراحل خالد صالح

وفاء الكيلانى تنعى شوقى الماجرى بكلمات مؤثرة

هندى صبرى توجه رسالة مؤثرة لـ شوقى الماجرى

الإنسان الراقي .. ظافر عايدين ينعى شوقى الماجرى بكلمات موثرة

ترشيحاتنا

جثمان وزير الاتصالات الأسبق يصل مصر غدا والعزاء الاثنين في عمر مكرم

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقناة الناقلة

الزمالك جوز أمك؟.. مرتضى منصور يفتح النار على الاتحاد الأفريقي

عروض أفلام وتكريم.. تفاصيل فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. لحظة طعن وزير الأمن الإندونيسي

أدعية للمذاكرة والامتحان.. تساعد على الحفظ وتجنب النسيان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب