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رياضة

جينيراسيون بطل السنغال يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الزمالك

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:05 م
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون فوت
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محمد السعيد
أعلن نادي جينيراسيون فوت السنغالي، موقفه النهائي من خوض مباراة الزمالك، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الكاف، أعلن، أول أمس، الثلاثاء، إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت، بعد إنسحاب الفريق السنغالي بسبب تغيير الملعب قبل 24 ساعة فقط من خوض اللقاء.

وقال تالا فال مدير المركز الإعلامي بنادي جينراسيون فوت في تصريحات نقلها موقع " أفريكا توب سبورت":" كان لدينا الحق في التأهل إلى دور المجموعات، لكننا وافقنا على إعادة المباراة، وسنذهب للعب في القاهرة، لسنا خائفين من مواجهة الزمالك".

وتابع:" تراجعنا عن تقديم شكوى للمحكمة الرياضية، وسنلتزم بقرار الكاف".

وكان جينراسيون فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب بالسنغال.

وسيتواجد المتأهل من مباراة جنيراسيون والزمالك في مجموعة تضم مازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الانجولي، وزيسكو الزامبي.

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