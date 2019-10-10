كيف أصبح محمد صلاح أيقونة لمحاربة الإدمان فى مصر؟.. فيديو

قال الدكتور ابراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن، إن الوزارة استعانت بحملاتها الوقائية لمحاربة الإدمان بفئة الشباب خاصة وإن كانوا فى نفس الفئات العمرية.



وكشف إبراهيم عسكر، خلال استضافته على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن هوية الأيقونة والقدوة التى تستخدمها وزارة التضامن لمحاربة المخدرات بحملاتها الدعائية وهو النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الأول تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، والذى يحمل قدوة للشباب المصرى والعربى على حد سواء لنجوميته غير المسبوقة وجماهيريته بين مشجعيه والتى نجحت حملاته بدورها لاستقطاب أكبر عدد من الشباب بحملات وزارة التضامن خاصة بعد تحقق سمة المصداقية.



وأوضح إبراهيم عسكر، بأن وزارة التضامن قامت بعمل مسح شامل على مستوى الجمهورية توفر خلاله نسب إحصائية وأرقام معلوماتية عن نسب تعاطى المخدرات بكل محافظة والتى تقوم بها الوزارة كل 5 سنوات.



وتابع ابراهيم عسكر، أن الصندوق يمتلك قاعدة شبابية من 29 ألف متطوع للتوعية ومكافحة المخدرات بكافة محافظات الجمهورية يعملون كخلية نحل بتنفيذ جميع البرامج التوعوية لمحاربة تعاطى المخدرات.





