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محافظات

قطع المرافق عن العقارات المخالفة لقانون التصالح في البحيرة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:42 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
تواصل الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظ البحيرة، تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين طبقًا للقانون 17 لسنة 2019م.

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن 4269 مواطنا تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم فى البناء المخالف وذلك خلال الفترة من 25 /7 /2019م حتي 8 /10 /2019م على مساحة قدرت بــ 1160085 م² مشيرا إلى سداد مليون و303 آلاف جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون.

ومن جانبها أكدت منال عبد المنعم – مدير عام التخطيط العمراني على إبلاغ الوحدات المحلية بالكتاب الصادر بتاريخ 7 /10 /2019م وتكليف الإدارة الهندسية باتخاذ اللازم نحو إبلاغ المواطنين بانه سوف يتم قطع المرافق عن العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها للتصالح وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون المشار اليه وذلك وفقا للكتاب الدوري رقم 118 لسنة 2019 الصادر من وزارة التنمية المحلية.

وطالب المحافظ جميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم والتي تنتهي يوم 8 /1 /2020 م، وذلك لتحقيق الاستقرار وإنهاء جميع المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.

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