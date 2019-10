بعد عرض حراس الوطن.. محمد رمضان: اللي دخل الجيش هيعرف المعنى الحقيقي للرجولة

View this post on Instagram

اللي دخل الجيش هيعرف المعنى الحقيقي للرجولة و الصداقة وحب الوطن و المسؤولية انا محظوظ إني خدمت في مدرسة الصاعقة و ربنا قدرني وحصلت على فرقة الصاعقة المصرية واتعرفت على رجالة بجد أيام حلقة الاشتباك و ميدان الجبال والسونكي وتطعيم المعركة وميدان التعايش من أحلى زكرياتي (الجناح الأساسي - مدرسة الصاعقة) 🇪🇬💪🏽 #ثقة_في_الله_إمتياز