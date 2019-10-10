بعد عرض حراس الوطن.. محمد رمضان: اللي دخل الجيش هيعرف المعنى الحقيقي للرجولة

نشر محمد رمضان مقطع فيديو من فيلم حراس الوطن عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.وكتب محمد رمضان من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "اللي دخل الجيش هيعرف المعنى الحقيقي للرجولة و الصداقة وحب الوطن والمسؤولية انا محظوظ إني خدمت في مدرسة الصاعقة ".وتابع: "ربنا قدرني وحصلت على فرقة الصاعقة المصرية واتعرفت على رجالة بجد أيام حلقة الاشتباك وميدان الجبال والسونكي وتطعيم المعركة وميدان التعايش من أحلى ذكرياتي (الجناح الأساسي - مدرسة الصاعقة)".وأنتجت وزارة الداخلية، فيلما جديدا بعنوان "حراس الوطن"، يبرز دور رجال الشرطة فى حماية الأسر المصرية والاستثمارات فى البلاد .وكشف الفيديو عن دور قوات الشرطة وخدمتها للوطن، وكذلك دورهم فى مختلف القطاعات بوزارة الداخلية فى تحقيق الأمن والأمان بمناسبة عيد الشرطة الـ 67.