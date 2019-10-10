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فن

بعد عرض حراس الوطن.. محمد رمضان: اللي دخل الجيش هيعرف المعنى الحقيقي للرجولة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:28 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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منار نور
نشر محمد رمضان مقطع فيديو من فيلم حراس الوطن عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وكتب محمد رمضان من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "اللي دخل الجيش هيعرف المعنى الحقيقي للرجولة و الصداقة وحب الوطن والمسؤولية انا محظوظ إني خدمت في مدرسة الصاعقة ".

وتابع: "ربنا قدرني وحصلت على فرقة الصاعقة المصرية واتعرفت على رجالة بجد أيام حلقة الاشتباك وميدان الجبال والسونكي وتطعيم المعركة وميدان التعايش من أحلى ذكرياتي (الجناح الأساسي - مدرسة الصاعقة)".

وأنتجت وزارة الداخلية، فيلما جديدا بعنوان "حراس الوطن"، يبرز دور رجال الشرطة فى حماية الأسر المصرية والاستثمارات فى البلاد .

وكشف الفيديو عن دور قوات الشرطة وخدمتها للوطن، وكذلك دورهم فى مختلف القطاعات بوزارة الداخلية فى تحقيق الأمن والأمان بمناسبة عيد الشرطة الـ 67.
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