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ديني

حديث الله عن نفسه بالإفراد والجمع.. الإفتاء توضح السبب وترد على شبهة «الذكورة أو الأنوثة»

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
حديث الله عن نفسه
حديث الله عن نفسه بالإفراد والجمع.. الإفتاء توضح السبب وترُد
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القسم الديني
قال الدكتورمحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله سبحانه وتعالى تحدث عن نفسه بصيغة المفرد في قوله في سورة الطارق«وأكيد كيدًا» وليس بصيغة الجمع كما في مواضع أخرى نحو«أنزلنا-ربطنا- قسمنا»، حتي يُهوِن كيد الكافرين أمام كيده، وأن تدبيره سابق وأن قدره مهيمن مسيطر.

يُذكر أن القرآن الكريم لما جاء بلغة العرب ، ولغة العرب يصح فيها إطلاق لفظ الجمع على الواحد، كما يصح إطلاق لفظ المفرد على الواحد لكن إطلاق لفظ الجمع يكون من باب التعظيم ولا أحد أعظم من الله، فيكون إطلاق لفظ المفرد لإثبات كونه واحدًا لا شريك له وإطلاق لفظ الجمع لإثبات عظمته سبحانه.

ردت دار الإفتاء على شبهة: هل يوصف الله تعالى بالذكورة أو الأنوثة؟
أن هذا السؤال ليس صحيحًا لأن السؤال حتى يكون صحيحًا فلا بد أن تكون هناك علاقة بين مفرداته علاقة عقلية ولفظية وواقعية؛ يعني بالعقل وبالألفاظ وفي الواقع الخارجي المشاهد، مشيرة إلى أنه حتى يتضح لللسائل الكلام إليك هذا المثال:
لو قال لك قائل: هذا الدولاب الخشبي الذي في غرفة نومك هل يشعر بالحر أو بالبرد؟ فإنك لا تستطيع أن تجيب بأن الدولاب يشعر بالحر ولا أنه يشعر بالبرد؛ لأن الدولاب ليس من شأنه الشعور لا بالحر ولا بالبرد، لأن خواصه مختلفة عن خواص البشر الذين يشعرون بالحرارة والبرودة.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها أن الإجابة الصحيحة التي يجاب بها على هذا السائل: أن هذا السؤال ليس صحيحًا؛ لأن الدولاب ليس ممن يشعر بالحر ولا ممن يشعر بالبرد.

وأشارت إلى أنها لذلك تقول: إن السؤال ليس صحيحًا ولله المثل الأعلى؛ فالله تعالى ليس مماثلًا للبشر حتى يكون ذكرًا أو أنثى، موضحةً أن هذا المعنى هو الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى 11].

فالمقصود بالآية الكريمة أن الله تعالى لا يماثله أحد من خلقه؛ وبالتالي لا يماثل هو سبحانه وتعالى أحدًا من خلقه في كل صفات الخلق من الشكل والهيئة والخواص والذكورة والأنوثة وسائر الصفات؛ فالرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق.

وأوضحت أن الإشارة في قوله الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ليست من قبيل ضمير المذكر الذي هو مقابل ضمير المؤنث، وإنما مراد الآية الكريمة أن تدل الخلق على الله تعالى بما تفهمه أذهانهم وليس المراد الذكورة المقابلة للأنوثة مطلقًا؛ لأن استعمال ضمير الغائب "هو" للإشارة إلى المفرد المذكر وضمير الغائبة "هي" للإشارة إلى المفردة المؤنثة هذا كله من خواص اللغة المتعلقة بخطاب الآدميين، لكن اللغة في التعريف بالله تعالى لا تنطبق عليها هذه الخواص.
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