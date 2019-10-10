توقف عن تناوله فورا.. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام

تعتبر الأسماك من الوجبات المفضلة لدي الكثيرين. ونصحت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين بالتقليل من تناول السمك البلطي وذلك لعدم التغذية السليمة لهذا النوع من السمك البلطي. كما ان المزارع تحتوي على الميكروبات التي تصيب لحوم السمك.



وأوضحت أن أسباب التحذير من البلطي هو انتشار المزارع غير المرخصة التي تعتمد على تغذية سيئة منها احشاء الدواجن وقد ينتج عن ذلك أسماك غير صالحة للاستهلاك بسبب الملوثات. كما تعتمد بعض المزارع على استخدام الهرمونات لتجعل الزريعة جميعها ذكورا.



ونوهت إلى أن اسماك المزارع يغلب عليها اللون الاسود وتكون جميع الأحجام واحدة بخلاف السمك البحري أحجامه مختلفة ولونه فاتح.