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رياضة

أمير عيد يشعل حفل تتويج النادي الأهلي بـ بطولة الدوري المصري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:43 م
أمير عيد
أمير عيد
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حسام الحارتي
أشعل أمير عيد حفل مراسم تتويج النادي الأهلي بالدوري المصري والمقامة بأحد الفنادق القاهرة بحضور كافة رموز ولاعبي النادي الأهلي.

وتفاعل المتواجدون كافة مع مطرب النادي الأهلي أمير عيد خلال افتتاح مراسم تتويج بطولة الدوري المصرية بأغنية " أنا الأهلي ".

وحسم الأهلي لقب الدوري بالوصول للنقطة 80 وبفارق 8 نقاط عن الوصيف، وكان الفريق حسم اللقب قبل نهاية المسابقة رسميا بأسبوع واحد.

ويشهد حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة.

ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.

وحصد الأهلي لقب الدوري في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق بعد ماراثون طويل مع المُنافسين، قبل أن يحسم الفريق اللقب لصالحه للمرة الـ41 في تاريخ النادي كأكثر الأندية المصرية تتويجًا بالبطولة.
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