عمرو الجنايني يفصح عن سر لأول مرة عن درع الدوري المصري.. فيديو

أفصح عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة عن "سر سأقوله لأول مرة"، على حد وصفه، مجيبا على سؤال بخصوص تصميم درع الدوري والكأس للموسم الجديد.



وقال الجنايني في تصريحاته عبر قناة تايم سبورتس: "قريبا جدا جدا سيكون هناك تصميم جديد لدرع الدوري وكذلك كأس مصر، سأفصح عن سر لأول مرة. نحن بصدد تنظيم مسابقة تخص التصميم الجديد لدرع الدوري والكأس، نرغب في وجود تصميمات تليق ببطولة الدوري والكأس في مصر".



وعن نظام سير جدول مباريات الدوري، شدد الجنايني "الدوري منتظم بلا تأجيلات. هذا ما وعدت به وسيستمر بهذا الشكل ،تأجيل القمة؟ أعلنا الجدول منذ البداية وملتزمون به. أي تأجيلات تحدث في المباريات لا تكون بناءً على طلب الأندية أو اتحاد الكرة بل لظروف أمنية ، ولكن لم يطلب أي أحد من الأساس التأجيل".



وعن عودة الجماهير للملاعب، قال الجنايني "هي أمنية نأمل في تحقيقها بكل تأكيد، أعداد الجمهور في تزايد ورأينا ذلك في نهائي الكأس وفي لقاء السوبر والأمور ستصبح أفضل فيما هو قادم".