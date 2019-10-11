في أول ظهور تلفزيوني بعد الإفراج عنه.. القروي يفتح النار على إخوان تونس

شن المرشح الرئاسي التونسي المفرج عنه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي هجومًا حادًا على حركة النهضة الإخوانية، واصفًا إياها بأنها "منعدمة الأخلاق".



وقال القروي في أول ظهور تلفزيوني له منذ الإفراج عنه، وخلال لقاء مع قناة "الحوار" التونسية، أمس الخميس: "لن ندخل في حكومة تقودها النهضة، سمعنا هؤلاء الناس طوال 8 سنوات، ومن دخل معهم يحطمونه ويتحالفون مع من بعده، ثم يدمرونه ويتحالفون مع من بعده، ليس لديهم أخلاقيات".



وأضاف: "كنت شاهدا على العلاقة بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وبعد وفاة السبسي قال الغنوشي لقد نافقناهم لكي نتخطاهم، ثم نتحالف مع من بعدهم".



وتابع القروي: "برنامجنا ليس برنامج حركة النهضة، وفي الثماني السنوات الماضية ماذا فعلت الحكومات المتتالية لحركة النهضة، ورئاسة مجلس نواب الشعب والحكومة ستؤول للنهضة "وإن فاز قيس سعيد ستفوز أيضا برئاسة الجمهورية لأنّها تسانده وبالتالي ستتغول هذه الحركة".



واستطرد قائلًا: "مشهد الحالي سيعيدنا إلى 2011 لكن تونس لا تتحمل المزيد من الصراعات السياسية والفقر، والحديث عن تغيير الدستور لن يخدم الوضع لأننا حاجة لأفكار عملية تطبّق فورا".