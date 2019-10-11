Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في أول ظهور تلفزيوني بعد الإفراج عنه.. القروي يفتح النار على إخوان تونس

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
شن المرشح الرئاسي التونسي المفرج عنه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي هجومًا حادًا على حركة النهضة الإخوانية، واصفًا إياها بأنها "منعدمة الأخلاق".

وقال القروي في أول ظهور تلفزيوني له منذ الإفراج عنه، وخلال لقاء مع قناة "الحوار" التونسية، أمس الخميس: "لن ندخل في حكومة تقودها النهضة، سمعنا هؤلاء الناس طوال 8 سنوات، ومن دخل معهم يحطمونه ويتحالفون مع من بعده، ثم يدمرونه ويتحالفون مع من بعده، ليس لديهم أخلاقيات".

وأضاف: "كنت شاهدا على العلاقة بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وبعد وفاة السبسي قال الغنوشي لقد نافقناهم لكي نتخطاهم، ثم نتحالف مع من بعدهم".

وتابع القروي: "برنامجنا ليس برنامج حركة النهضة، وفي الثماني السنوات الماضية ماذا فعلت الحكومات المتتالية لحركة النهضة، ورئاسة مجلس نواب الشعب والحكومة ستؤول للنهضة "وإن فاز قيس سعيد ستفوز أيضا برئاسة الجمهورية لأنّها تسانده وبالتالي ستتغول هذه الحركة".

واستطرد قائلًا: "مشهد الحالي سيعيدنا إلى 2011 لكن تونس لا تتحمل المزيد من الصراعات السياسية والفقر، والحديث عن تغيير الدستور لن يخدم الوضع لأننا حاجة لأفكار عملية تطبّق فورا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة واستقالة وتحالفات.. نتائج انتخابات الرئاسة التونسية تربك الساسة

بعد صفعة مورو.. إخوان تونس يدعمون المرشح قيس سعيد في جولة الإعادة

انتخابات تونس.. نبيل القروي: سأطعن على النتائج في هذه الحالة

بين الأستاذ الجامعي ورجل الأعمال.. تونس تحسم مصير منصب الرئيس في 13 أكتوبر .. إخوان النهضة تلقوا صفعة قوية والغنوشى متخوف من التصويت في انتخابات البرلمان

المتحدث باسم مرشح الرئاسة التونسية المحبوس يشن هجوما على إخوان تونس

خلقتم أكبر ماكينة تفقير وحقارة.. نبيل القروي يهين إخوان تونس وراشد الغنوشي

ترشيحاتنا

تصفية الانتحاري .. الداخلية : إحباط محاولة استهداف كمين أمني في العريش بحزام ناسف

اخيرا أهلاوي.. محمود كهربا يشعل السوشيال ميديا.. اعرف السبب

حادث مروري مروع بالسعودية.. وفاة 7 من عائلة واحدة

دعاء قبل النوم داوم النبي على ترديده .. احرص عليه

خالد سليم يروي موقفا له مع أحد متابعيه بعد طلب الأخير مساعدته

خبير لوائح يصدم مرتضى منصور بشأن انتقال كهربا إلى الأهلي في يناير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون كاروهات.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيك

مصرع رضيعة على يد والدها بشكل مأساوي .. شاهد ما حدث

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا