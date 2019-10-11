Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مسابقة مصغرة.. شريف إكرامي يواصل احتفاله بدرع الدوري بطريقة مبتكرة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:16 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
Advertisements
ياسمين تيسير
حرص شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي على مشاركة جماهيره بصورة له عند انضمامه لفريق الناشئين عام 1991 .

ونشر شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له أثناء الطفولة بصحبة باقي الفريق و كابتن عبدالمنعم شطة نجم الاهلي السابق.

وعلق قائلا : " صورة نادرة سنة ١٩٩١ و أول موسم في النادي الأهلي هديه حلوه لو طلعتني من الصورة و كمان اتعرفت علي اللاعب اللي عليه دائره,مش حاسس إن في حد هيكسب 😄،بالمناسبه الهديه من نيو بالنس "

وأقيم مساء أمس حفل تسليم درع الدوري العام للنادي الأهلي عن الموسم الماضي، في حضور لفيف من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام.

وشهد حفل تسليم درع الدوري حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالإضافة إلى مسئولي شركة بريزنتيشن راعي الجبلاية والنادي الأهلي ومنظم الحفل، كما شهد الحفل تكريم مؤمن زكريا والعديد من الشخصيات التي ساهمت في فوز المارد الأحمر بلقب الدوري الـ41 في تاريخ القلعة الحمراء.

ونال الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن استحسان ادارة الأهلي ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطية الحفل الذي احياه العديد من النجوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف علي موعد تسليم درع بطولة الدوري للنادي الأهلي

الأهلي يوجه الدعوة لنجومه السابقين لحفل تسليم درع الدوري

أمير عيد يحيي حفل تسليم النادي الأهلي درع الدوري

تكريم مؤمن زكريا.. تفاصيل حفل تسيلم درع الدوري للأهلي اليوم

لحظة تسليم عمرو الجنايني درع الدوري لـ لاعبي الأهلي .. فيديو

حفل_يليق_بالأهلي .....نانسي نور تتألق في تقديم حفل تسليم الدرع

ترشيحاتنا

شاهد.. كويتية تذبح عجلين في بني سويف على روح حارس الملك سلمان

أخبار البرلمان| 5 سنوات من تاريخ الصنع.. منع ترخيص واستيراد هذه المركبات بـ قانون المرور الجديد.. ومشروع قانون لتجريم تقديم الشيشة للأطفال

انفعال محمد هنيدى فى عزاء طلعت زكريا لهذا السبب.. فيديو

مصرع رضيعة على يد والدها بشكل مأساوي .. شاهد ما حدث

موعد عملية الحقن الموضعي لمحمود الخطيب ومدة العلاج

أفضل دعاء يوم الجمعة.. احرص على ترديده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة

فستان لافت و مكياج صاخب .. جوهرة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة .. صور

برة المطبخ.. 5 استخدامات مذهلة لـ الليمون