مسابقة مصغرة.. شريف إكرامي يواصل احتفاله بدرع الدوري بطريقة مبتكرة

حرص شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي على مشاركة جماهيره بصورة له عند انضمامه لفريق الناشئين عام 1991 .ونشر شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له أثناء الطفولة بصحبة باقي الفريق و كابتن عبدالمنعم شطة نجم الاهلي السابق.وعلق قائلا : " صورة نادرة سنة ١٩٩١ و أول موسم في النادي الأهلي هديه حلوه لو طلعتني من الصورة و كمان اتعرفت علي اللاعب اللي عليه دائره,مش حاسس إن في حد هيكسب 😄،بالمناسبه الهديه من نيو بالنس "وأقيم مساء أمس حفل تسليم درع الدوري العام للنادي الأهلي عن الموسم الماضي، في حضور لفيف من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام.وشهد حفل تسليم درع الدوري حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالإضافة إلى مسئولي شركة بريزنتيشن راعي الجبلاية والنادي الأهلي ومنظم الحفل، كما شهد الحفل تكريم مؤمن زكريا والعديد من الشخصيات التي ساهمت في فوز المارد الأحمر بلقب الدوري الـ41 في تاريخ القلعة الحمراء.ونال الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن استحسان ادارة الأهلي ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطية الحفل الذي احياه العديد من النجوم.