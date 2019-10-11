Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي الإسكان الجديد بشبرا الخيمة يشكون غرق المنطقة بمياه الصرف

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:07 م
شبرا
شبرا
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ سعيد النجار شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد، حيث يقيم بمنطقة شقق الإسكان الجديدة بشبرا الخيمة، ويشكو من طفح مياه الصرف الصحى بالمنطقة.

وقال النجار في شكواه: "نحن سكان منطقة الإسكان الجديدة بشبرا الخيمة نشكو انتشار مياه الصرف الصحي بالمنطقة ما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة والأمراض لسكان المنطقة".

وطالب بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن يشكو من انتشار القمامة والأوبئة في شارع الأقصر بإمبابة

تعبنا من الروائح الكريهة.. شكوى من انتشار القمامة بشارع سليم الأول فى الزيتون.. صور

غرق شارع على عبد المجيد بعزبة النخل فى مياه الصرف الصحى

أهالي المطرية يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

سكان شارع التحرير بمدينة كوم حمادة يشكون من تراكم القمامة

ترشيحاتنا

الجيش أكبر تهديد لسلطته.. تقرير: أردوغان دمر القوات الجوية التركية

أنا قتلت أخوكى.. مكالمة وراء العثور على 3 جثث بينهم سيدة في أرض زراعية بالقليوبية

مقتل 7 مدنيين جراء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا اليوم

بعد تسلم درع الدورى.. وليد سليمان يوجه رسالة إلى جمهور النادى الأهلى

الشركة مالكة ناقلة النفط الإيرانية تفجر مفاجأة عن رواية استهداف السعودية لها

اتحاد الكرة يقرر إيقاف بطل الحكام 3 أشهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها

بيضايقوا القرش الحوتي .. أجانب يتقدمون ببلاغ ضد الغواصين بالبحر الأحمر