أهالي الإسكان الجديد بشبرا الخيمة يشكون غرق المنطقة بمياه الصرف

أرسل القارئ سعيد النجار شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد، حيث يقيم بمنطقة شقق الإسكان الجديدة بشبرا الخيمة، ويشكو من طفح مياه الصرف الصحى بالمنطقة.



وقال النجار في شكواه: "نحن سكان منطقة الإسكان الجديدة بشبرا الخيمة نشكو انتشار مياه الصرف الصحي بالمنطقة ما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة والأمراض لسكان المنطقة".



وطالب بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.