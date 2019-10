على غرار آبل.. جوجل تزيل تطبيقا من متجرها بسبب أحداث هونج كونج

أزالت شركة عملاق البحث جوجل "Google"، لعبة تظاهر مؤيدة لهونج كونج تدعى "The Revolution of Our Times"، من متجر التطبيقات المملوك لها "Google Play"، ويعد هذا أحدث تطبيق مرتبط بهونج كونج يتم سحبه من المتجر، وذلك بعد أن قامت شركة آبل "Apple"، بحذف تطبيق خرائط يستخدمه المحتجون للهروب من الشرطة بالإضافة إلى تطبيق أخبار كوارتز،وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، في حين تمت إزالة اللعبة من متجر تطبيقات أندرويد، مازالت تظهر كلعبة متاحة على متجر بلاي، أذا قمت بالبحث عنها من خلال محرك البحث جوجل، ستظهر اللعبة على أنها متوفرة بالفعل على المنصة.



وأوضح متحدث باسم شركة جوجل، في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن التطبيق قد تمت إزالته بسبب سياسة متجر بلاي التي تحظر "الاستفادة من الأحداث الحساسة مثل محاولة جني الأموال من الصراعات الخطيرة أو المشاكل المستمرة من خلال لعبة".



وعلى الرغم من أنها مجانية ألا أنه يوجد عمليات شراء داخل التطبيق، تتراوح تكلفتها من 0.99 دولار إلى 14.99 دولار، كمان تظهر صفحة متجر Play قبل أن يتم حذف اللعبة، وقد تم تنزيلها أكثر من 1000 مرة وفقًا لعدد التحميلات على المتجر.



وعلى عكس حظر App Store التابع لشركة "Apple"، لتطبيق HKmap.live (وهو تطبيق خرائط جماعي تم استخدامه من قبل المتظاهرين أثناء الاحتجاجات المستمرة في المدينة)، وتطبيق أخبار كوارتز، ألا أن جوجل تشعر بأن اللعبة التى تمت إزالتها تتماشي بشكل متوافق مع سياسية التطبيقات المعتادة، ولكن على الرغم من أن القاعدة الاستفادة المتعلقة بسياسة خصوصية المنصة تترك مساحة كبيرة للتفسير، على سبيل المثال من الذي يقرر ما الذي يعتبر "الاستفادة من الأحداث الحساسة"؟.



ومع استمرار تقدم الأحداث في هونغ كونغ، مع جذب المزيد والمزيد من الشركات إلى الصراع، من المتوقع أن تزيل شركتي على Apple و Google، العديد من التطبيقات الأخرى حيث تواصل شركتا التكنولوجيا تحديد التطبيقات التي ينبغي أو لا ينبغي السماح للبقاء على واجهات متاجرهم.



يذكر أن شركة آبل الأمريكية أزالت تطبيق "إتش.كيه ماب دوت لايف" مؤخرا، والذي يستخدمه المحتجين للإفلات من الشرطة في هونج كونج، حيث كانت قد انتشرت بأعداد كثيفة خلال الأسابيع القليلة الماضية في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة الصينية.