رغم فشل تشكيل الحكومة .. الليكود يرشح نتنياهو لرئاسة الوزراء

أعلنت اللجنة المركزية لحزب الليكود، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هو مرشح حزب الليكود الوحيد، لرئاسة الحكومة، طيلة فترة عمل الكنيست الحالية.



وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن اللجنة المركزية لليكود، صادقت الليلة على المقترح الذي قدمه رئيس اللجنة، حاييم كاتس، بالإجماع، خلال جلسة شارك فيها 200 من أعضاء اللجنة المركزية للحزب.



وقالت الصحيفة العبرية، إن كاتس قدم مقترحا، لعدم مشاركة حزب الليكود في أي حكومة، بدون ان يكون نتنياهو رئيسا لها، وحتى لو بالتناوب، والحزب لن يرشح غير نتنياهو لهذا المنصب.



وبحسب الصحيفة، جاء في بيان اللجنة، أنه "خلال فترة ولاية الكنيست الـ22، الليكود لن يشارك سوى في حكومة يترأسها بنيامين نتنياهو، سواء كان ذلك طلية ولاية الحكومة، أو بفترة تناوب مع حزب آخر".



وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية التنافس بين نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر، الذي يسعى لزعامة حزب الليكود.