ضبط راكب سعودي حاول تهريب أدوية سرطان بمطار القاهرة .. صور

ضبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الحليم محمد مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية كبيرة من أدوية السرطان بحوزة راكب سعودي قادم من إيطاليا بالمخالفة للقانون وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.



وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة اير ايطالي القادمة من مالبينسا، اشتبه محمد يوسف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الاخصر في راكب سعودي قادم من مالبينسا إيطاليا.



وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد طلعت مأمور الفحص فتم الإفادة بوجود أجسام معتمة، وبالعرض على مدحت رجب مدير الحركة كلف محمود حسب بتفتيش الحقائب فتم ضبط كمية الأدوية الخاصة بمرض السرطان، فتم تشكيل لجنة للتفتيش مكونة من محمود عبد الرؤوف ومحمد عدلي ومصطفى محمد واحمد خيري ومحمد ابو رحاب للعد والجرد برئاسة صابر عبد الحميد فتبين وجود 308 عبوة أدوية السرطان من حقن وشرائط أدوية وامبولات وغيره مخبأة بين طيات الملابس.



قرر إبراهيم عبد اللطيف اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 45 لسنة 2019.