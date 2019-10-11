انتخابات نقابة الأطباء .. إرشادات هامة للناخبين

تجري اليوم انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.



وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية .



ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.



وننشر خلال التقرير التالي ارشادات هامة للناخبين :



سوف يوزع على الأطباء في القاهرة 7 استمارات



1- استمارة النقيب العام :- يتم اختيار اسم واحد فقط



2- استمارة فوق 15 سنة على مستوى الجمهورية :- يتم اختيار 3 أسماء فقط



3- استمارة تحت 15 سنة على مستوى الجمهورية :-يتم اختيار 3 أسماء فقط



4- استمارة مندوب قطاع القاهرة :-يتم اختيار اسم واحد فقط



5-استمارة نقيب القاهرة :-يتم اختيار اسم واحد فقط



6-استمارة فوق 15 سنة نقابة القاهرة :- يتم اختيار 4 أسماء فقط



7- استمارة تحت 15 سنة نقابة القاهرة :- يتم اختيار 4 أسماء فقط.



اختيار عدد اقل او أكثر يبطل التصويت