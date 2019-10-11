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أخبار البلد

انتخابات نقابة الأطباء .. إرشادات هامة للناخبين

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:55 ص
انتخابات نقابة الاطباء
انتخابات نقابة الاطباء
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محمد غالي / مصور : ايهاب اشرف
تجري اليوم انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية .

ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.

وننشر خلال التقرير التالي ارشادات هامة للناخبين :

سوف يوزع على الأطباء في القاهرة 7 استمارات

1- استمارة النقيب العام :- يتم اختيار اسم واحد فقط

2- استمارة فوق 15 سنة على مستوى الجمهورية :- يتم اختيار 3 أسماء فقط

3- استمارة تحت 15 سنة على مستوى الجمهورية :-يتم اختيار 3 أسماء فقط

4- استمارة مندوب قطاع القاهرة :-يتم اختيار اسم واحد فقط

5-استمارة نقيب القاهرة :-يتم اختيار اسم واحد فقط

6-استمارة فوق 15 سنة نقابة القاهرة :- يتم اختيار 4 أسماء فقط

7- استمارة تحت 15 سنة نقابة القاهرة :- يتم اختيار 4 أسماء فقط.

اختيار عدد اقل او أكثر يبطل التصويت
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