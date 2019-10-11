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أخبار العالم

سقوط طائرة شحن في الكونجو تقل عاملين بمكتب الرئاسة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:57 م
سقوط طائرة شحن في
سقوط طائرة شحن في الكونجو
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رويترز
ذكرت ثلاثة مصادر بحكومة الكونجو أن طائرة شحن تقل عاملين بمكتب الرئاسة بينهم سائق الرئيس فيليكس تشيسيكيدي ومدير للخدمات اللوجسيتية، سقطت في غابة بشرق البلاد أمس الخميس.

وقالت هيئة الطيران المدني إن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص من ضمنهم أفراد الطاقم وكانت متجهة إلى العاصمة كينشاسا واختفت من على شاشة الرادار عصر الخميس بعد ساعة من إقلاعها.
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