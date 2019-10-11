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أخبار البلد

مطار القاهرة ينهي شحن جثمان المخرج شوقي الماجري إلى تونس

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:16 م
المخرج شوقي الماجري
المخرج شوقي الماجري
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نورهان خفاجي
أنهى مطار القاهرة الدولي، إجراءات شحن جثمان المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، إلى دولة تونس ليواري الثرى بمثواه الأخير هناك، بعد وفاته أمس الخميس، في أحد مستشفيات القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية.

قالت مصادر بمطار القاهرة، إن إن قرية البضائع شحنت الجثمان على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى تونس، صباح اليوم الجمعة، بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة به، تحت إشراف إدارة الحجر الصحي بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين.

وكان المخرج الراحل شوقي الماجري، يتواجد في القاهرة من أجل التحضير لمسلسل جديد وتعرض لوكعة صحية توفى على إثرها، واستجابت السفارة التونسية بالقاهرة لأسرة "الماجري"، وسرعان ما تم إنهاء إجراءاته لنقله إلى مثواه الأخير في تونس.

شوقي الماجري من مواليد نوفمبر 1961، وقدم العديد من الأعمال التي تعلق بها الجمهور في الوطن العربي، أبرزها "أسمهان" و"سقوط حر" و"مملكة النمل"، وأعمال أخرى كثيرة اسعدت الملايين من عشاق السينما والتليفزيون .
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