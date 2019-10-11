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محافظات

بتكلفة 77 مليون جنيه.. إنشاء 10 عمارات فى مدينة العمال بالمنيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:54 م
صدى البلد
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ايمن رياض
بدأت أعمال إنشاء مدينة العمال والتي تقع بمنطقة أبوهلال جنوب مدينة المنيا والملاصقة لمنطقة روضة محفوظ وتابع المحافظ اللواء قاسم حسين نسب تنفيذ المشروع والذي تصل تكلفته التقديرية لحوالي 77 مليونًا و329 ألف جنيه، بحضور محمد سيد رئيس المدينة والمهندس نيازي مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات.

وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي ) بإجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.

تابع المحافظ أعمال الهيكل الإنشائي للعمارات السكنية وتطورات الأعمال المنفذة ، تمهيدًا للبدء في إنشاء المدينة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية .

أكد المحافظ أن أعمال تطوير مدينة العمال هي بمثابة استكمالًا لما تم البدء فيه في المنطقة، وسيتضمن إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والاشتراطات البنائية المختلفة وما ورد بالمخطط التفصيلي للمدينة ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضاري يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع مدينة المنيا.

من جانبه، أوضح المهندس نيازي مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات أن أعمال تطوير المنطقة تشمل إنشاء 10عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، بإجمالي 218 وحدة سكنية وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي تمثل خطرًا على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة صالحة للعيش.

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