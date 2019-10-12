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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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برلمان

برلماني يطالب المواطنين بالإسراع في تسجيل ممتلكاتهم بالشهر العقاري

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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حسن رضوان
أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مجموعة من الأشخاص المحتالين الذين يستغلون ثغرات القانون في جني الأموال من المواطنين مما يؤدي إلى انتشار ظاهرة النصب والاحتيال وتوقيع عقوبات صارمة عليهم.

وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه التغيرات تتمثل في استغلال ظروف المواطنين الاقتصادية في التأخر لتسجيل عقار في الشهر العقاري لإثبات الملكية ، وذهابهم لرفع دعوى لإثبات صحة توقيع التي تأخذ وقتًا في إصدارها مما يدفع المالك المحتال إلى بيع هذا العقار إلى شخص آخر وتسجيله في الشهر العقاري قبله.

وطالب النائب المواطنين بسرعة إثبات العقار في الشهر العقاري لتجنب وقوع حالات نصب واحتيال من هذه الشركات العقارية المحتلة، وضرورة التاكد من بنود العقد جيدًا للتاكد من وجود بنود التي تضمن حقوق المشتري وتضمن تقديم تعويضات او الالتزام بارجاع العقار واخذ المبلغ في حال وجود عيوب خفية بهذا العقار.
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