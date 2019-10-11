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رياضة

شاهد.. باسم مرسى يستعرض لياقته في صالة الجيم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:11 م
باسم مرسي
باسم مرسي
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محمد بدران
شارك باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي، متابعيه صورة جديده له، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر باسم مرسى أثناء أدائه لبعض التمارين الرياضية الشاقة فى صالة الجيم، نالت إعجاب متابعيه.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة إنبى المقرر لها الخميس 17 أكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصرًا على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري المصري.

وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدوري المصري بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد.





شاهد.. باسم مرسى يستعرض لياقته في صالة الجيم
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