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أخبار العالم

قطر تطبع كتابا مدرسيا محرفا يروج لأفكار الحوثيين.. واليمن يرد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:26 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
استنكرت الحكومة اليمنية تمويل جمعية "قطر الخيرية" لمشروع طباعة الكتاب المدرسي للمدارس الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية في بيان " أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران دأبت منذ انقلابها على الشرعية تحريف وتغيير مناهج التعليم العام في الجمهورية اليمنية بما يتواكب مع فكرها الطائفي الخبيث"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأدانت الوزارة إقدام جمعية قطر الخيري على تمويل طباعة تلك المناهج الدراسية المسمومة والهدامة لفكر الطالب اليمني وعقيدته ووطنيته ومستقبله، مؤكدة أن تلك المناهج تؤسس للتطرف الفكري والديني والمجتمعي.

وأشارت الوزارة، في بيانها إلى أن "قطر الخيرية بتبنيها لمشروع طباعة المنهج الدراسي المحرف والمصبوغ بالطائفية تشارك ميليشيا الحوثي الإرهابية في تسميم عقل الطالب اليمني، وتسهم في التعدي على التعليم في اليمن بتضمينه الشعارات والافكار العقائدية المزيفة التي تؤسس لمزيد من الصراع المذهبي بين أبناء الوطن الواحد".

وكانت "قطر الخيرية" قد نشرت تمويلها مناقصة طباعة الكتاب المدرسي المحرف في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

جدير بالذكر أن "قطر الخيرية" هي مؤسسة قطرية غير حكومية وتعد غطاء النظام القطري لتمويل عملياته المشبوهة وتقديم الدعم المالي للإرهابيين والميليشيات التي تدعمها الدوحة في مختلف دول المنطقة.
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