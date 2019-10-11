التأمين الصحي الشامل.. إجراء عملية قلب دقيقة لطفل بـ بورسعيد مجانًا | شاهد

عرض الإعلامي رامي رضوان، تقريرا عن إجراء عملية قلب دقيقة إلى الطفل محمد صلاح بالمجان تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد.



وقالت والدة الطفل محمد صلاح:" ابني يعاني من مشكلة في القلب والأطباء قالوا لي إن العملية تكلفتها كبيرة تتخطى الـ 90 ألف جنيه"، مضيفة:" قمت بإجراء العملية لابني تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وابني أصبح كويس جدا ومدفعتش جنيه واحد وكل إجراءات العملية بالمجان".



وعلق رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" بسبب منظومة التأمين الصحي الشامل محمد اجرى العملية بنجاح وبالمجان".

